REGIONALI IN CAMPANIA. SIMONE VALIANTE: “ASPETTIAMO CODICE ETICO PER TUTTA LA COALIZIONE”

“I giudizi ingenerosi nei confronti di Roberto Fico da parte di De Luca ancora una volta in TV ieri sera, non si capisce quale strategia celino. Io ho vissuto epoche diverse anche da parlamentare nel rapporto con il M5S ma la politica è evoluzione e questo lo abbiamo visto tutti i giorni a destra come a sinistra. Abbiamo capito ieri sera anche che la segreteria regionale di Piero non è un accordo con lui “ma un favore al PD ed alla coalizione”, ma non abbiamo ben inteso invece il tentativo costante di delegittimazione a cosa voglia portare. Che ci sia bisogno di un programma da definire, come ha sostenuto De Luca, mi pare abbastanza scontato e le forze politiche servono anche a questo. Aspettiamo di capire le idee del PD, il progetto civico che sostiene il presidente offrirà presto un suo contributo.”

Lo scrive il Sindaco di Cuccaro Vetere ed ex parlamentare del Pd Simone Valiante.

Dopo ieri sarà necessario, a mio avviso, definire quanto prima anche un CODICE ETICO della coalizione per tutta la competizione elettorale perché è piuttosto evidente che il gioco del “De Luca buono e del De Luca cattivo” sarà anche il tema del prossimo congresso regionale del Pd, dopo due anni e mezzo di commissariamento, ma è evidente che non possa danneggiare il progetto del candidato presidente e per noi che veniamo da un’antica tradizione, la massima andreottiana “a pensar male…..”, è sempre dietro l’angolo