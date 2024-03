DESTINAZIONE MONTORO DI ANTONELLO CERRATO SOSTIENE LA CANDIDATURA DI CARRATU’

– Il movimento civico “Destinazione Montoro”, con grande entusiasmo e convinzione, annuncia ufficialmente il suo pieno sostegno alla candidatura di Salvatore Carratù per la carica di Sindaco della Città di Montoro nelle imminenti elezioni amministrative.

La decisione di appoggiare la candidatura di Salvatore Carratù nasce da un attento processo di riflessione e confronto interno, durante il quale abbiamo valutato le visioni, le competenze e l’impegno dimostrato da Carratù nell’ambito del servizio pubblico e dello sviluppo comunitario. La sua dedizione per la città di Montoro e la sua capacità di ascoltare e rispondere alle esigenze dei cittadini si sono rivelate in linea con gliideali e gli obiettivi del nostro movimento.

Lo scrivono, in una nota, i responsabili del Movimento voluto e guidato da Antonello Cerrato.

Destinazione Montoro vede in Salvatore Carratù la figura capace di guidare Montoro verso un futuro di prosperità, inclusività e sostenibilità. Il suo programma elettorale presenta soluzioni innovative e concrete per affrontare le sfide che la nostra comunità si trova ad affrontare, da questioni legate all’ambiente e allo sviluppo economico, fino al miglioramento dei servizi pubblici e alla promozione della partecipazione cittadina.

Il nostro movimento si impegna a supportare attivamente la campagna elettorale di Salvatore Carratù, mobilitando i nostri volontari e utilizzando tutti i mezzi a nostra disposizione per informare i cittadini di Montoro sulle proposte e sulle qualità del nostro candidato. Siamo convinti che insieme, sotto la guida di Salvatore Carratù, possiamo realizzare la visione di una Montoro più giusta, vivibile e fiorente per tutti i suoi abitanti. Chiediamo ai cittadini di Montoro di unirsi a noi in questo percorso di cambiamento, partecipando

attivamente alla vita politica della nostra città e sostenendo Salvatore Carratù alle prossime elezioni comunali. È solo attraverso il coinvolgimento e l’azione collettiva che possiamo costruire la Montoro che