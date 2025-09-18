DI FENZA FA RICORSO CONTRO CARLO CALENDA PER L’ESPULSIONE DAL PARTITO

Il Consigliere Regionale Pasquale Di Fenza, protagonista di un video-scandalo con alcuni tiktoker napoletani, all’interno degli Uffici del Consiglio Regionale della Campania, ha annunciato di voler fare ricorso contro la decisione di Carlo Calenda che, subito dopo la pubblicazione del video, annuncio’ la sua espulsione da Azione.
Tra l’altro, proprio questa mattina, uno dei tiktoker, protagonista del video con Pasquale Di Fenza, è finito al centro di una indagine della Guardia di Finanza, per evasione fiscale.