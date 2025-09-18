IL PREMIO ECCELLENZA IMPRENDITORIALE 2025-2026 ALL’AZIENDA DAL BOSS LA ROCCA

In un clima di alta rappresentanza e sentita partecipazione, si è tenuta la cerimonia di conferimento del prestigioso Premio Eccellenza Imprenditoriale 2025/2026 all’azienda Dal Boss La Rocca, simbolo riconosciuto di qualità, tradizione e visione imprenditoriale nel settore gastronomico italiano.

A conferire l’onorificenza sono stati due illustri rappresentanti delle istituzioni e del mondo enogastronomico: il Cavaliere Dott. Michele Cutro, rinomato critico enogastronomico italiano, e la Sindaca Dott.ssa Sonia Alfano, presente in veste ufficiale per esprimere la vicinanza e il sostegno delle istituzioni all’impresa d’eccellenza.

Il Cav. Dott. Cutro, da anni impegnato nella valorizzazione del patrimonio culinario e delle eccellenze italiane, ha voluto premiare l’azienda Dal Boss La Rocca per la sua capacità straordinaria di mantenere vivi i valori della tradizione artigianale, integrandoli con un approccio moderno, rigoroso e orientato alla qualità assoluta.

La Sindaca Sonia Alfano, figura autorevole e attenta alla valorizzazione del territorio e del tessuto produttivo, ha partecipato con entusiasmo alla cerimonia, sottolineando come imprese come “Dal Boss La Rocca” rappresentino un modello virtuoso di sviluppo locale, in cui passione, lavoro e radicamento culturale si fondono in una visione imprenditoriale alta, consapevole e sostenibile.

“Oggi celebriamo non solo un’azienda, ma un’idea di Italia fatta di lavoro serio, amore per il territorio e rispetto per la qualità. Il mio plauso va a chi, come questa realtà, continua a investire con coraggio e autenticità nei valori che fanno grande il nostro Paese”, ha dichiarato la Sindaca Alfano.

Situata nella storica località Tora di Filetta, 20, a San Cipriano Picentino (SA), l’azienda “Dal Boss La Rocca” si è affermata come punto di riferimento nel panorama nazionale per la sua offerta di carni selezionate, salumi artigianali, piatti della braceria e accoglienza di qualità grazie anche al suo B&B integrato.

Il Premio Eccellenza Imprenditoriale, ideato e promosso dal Cav. Dott. Cutro, è un riconoscimento riservato a quelle realtà italiane che, con dedizione e spirito cavalleresco, contribuiscono a mantenere viva la grande tradizione enogastronomica nazionale, elevandola a patrimonio culturale da preservare e promuovere.

L’evento si è concluso con un momento conviviale che ha permesso di degustare i prodotti tipici dell’azienda premiata, confermando – al palato come nel cuore – l’autenticità e il valore del lavoro svolto.