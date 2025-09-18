NOCERA INFERIORE OSPITA LA GIORNATA DELLA PROTEZIONE CIVILE PER L’AGRO

Il 23 settembre il PalaCoscioni di Nocera Inferiore ospiterà la Giornata della Protezione Civile dell’Agro Nocerino-Sarnese, un appuntamento che vedrà riuniti i Comuni del territorio, le associazioni di volontariato e le istituzioni civili e religiose per riflettere e valorizzare il ruolo fondamentale della Protezione Civile nella vita delle comunità.
L’iniziativa è promossa dall’amministrazione della Città di Nocera Inferiore, in collaborazione con la Regione Campania, la Provincia di Salerno, la Protezione Civile nazionale e regionale, e con la partecipazione dei Comuni dell’Agro Nocerino-Sarnese.

Il programma
* ore 9:00 – Expo mezzi e attrezzature delle Associazioni di Protezione Civile, con dimostrazioni pratiche e spazi dedicati agli studenti e ai cittadini;
* ore 10:00 – Santa Messa celebrata dal Vescovo Mons. Giuseppe Giudice;
* a seguire – Saluto delle Autorità e benedizione di uomini e mezzi di Protezione Civile, simbolo di un impegno costante e condiviso a tutela del territorio e delle persone.

“La Protezione Civile non è soltanto un sistema di intervento nelle emergenze, ma una vera e propria scuola di umanità, solidarietà e prevenzione – ha dichiarato il sindaco Paolo De Maio –. Questa giornata è un’occasione per ringraziare volontari, operatori e istituzioni che ogni giorno si dedicano con coraggio e dedizione alla salvaguardia delle nostre comunità. Nocera Inferiore è orgogliosa di ospitare questo evento che unisce i territori dell’Agro nel segno della sicurezza, della prevenzione e della protezione del bene più prezioso: la vita umana.”

Il valore della giornata
La Giornata della Protezione Civile sarà anche un momento di sensibilizzazione e cultura civica, rivolto soprattutto ai giovani, per diffondere la consapevolezza dell’importanza della prevenzione e della gestione del rischio.
La presenza dei mezzi, delle attrezzature e delle associazioni consentirà a cittadini e studenti di entrare in contatto diretto con il mondo della Protezione Civile, scoprendo da vicino come opera e quale rete di professionalità e volontariato sostiene ogni giorno il territorio.

