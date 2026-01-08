DIMENSIONE BANDECCHI. VERSO LE POLITICHE 2027, ECCO IL NUOVO SEGRETARIO NAZIONALE

“In vista delle elezioni politiche del 2027, Dimensione Bandecchi rilancia la propria struttura politico organizzativa.

Dopo la fase di start up – coincisa con le elezioni regionali in Campania – è in pieno corso la definizione della struttura che guiderà il partito alla prossima scadenza elettorale nazionale.

In quest’ottitca, ho deciso di affidare la segreteria nazionale del partito a Gianluca Di Liberti, imprenditore con una solida esperienza politica, di cui da molto tempo apprezzo serietà, capacità e visione. Ringrazio l’avvocato Riccardo Corridore che mi ha coadiuvato nella fase di lancio del partito e che ora continuerà a svolgere il suo ruolo istituzionale nel comune di Terni.

Sono certo che Gianluca Di Liberti, insieme alle donne e agli uomini di Dimensione Bandecchi, riuscirà a creare una grande squadra che ci consentirà di portare a conoscenza di tutti i cittadini il nostro progetto politico, fondato sulla difesa e il rilancio del concetto di italianità, sulla lotta alla denatalità, sullo sviluppo dell’economia e il ritorno a una piena industrializzazione”. Così Stefano Bandecchi, presidente nazionale del partito, in una nota.

“Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento al Presidente Stefano Bandecchi per la fiducia accordatami con la nomina a Segretario Nazionale di Dimensione Bandecchi”, il commento del neosegretario Nazionale, Gianluca Di Liberti.

“Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità, consapevole dell’importante fase politica che stiamo attraversando e del ruolo centrale che Dimensione Bandecchi intende svolgere nel panorama nazionale, portando avanti un progetto concreto, pragmatico e vicino ai cittadini.

Un ringraziamento particolare va a Riccardo Corridore, Vicesindaco di Terni, che mi ha preceduto in questo ruolo, per il lavoro serio, costante e appassionato svolto finora. Il suo impegno ha contribuito in maniera determinante alla crescita e al radicamento del movimento, lasciando basi solide su cui continuare a costruire.

Il mio impegno sarà quello di rafforzare ulteriormente l’organizzazione del partito, favorire il dialogo con i territori e lavorare in piena sintonia con il Presidente e con tutta la classe dirigente, affinché Dimensione Bandecchi possa affermarsi come una vera alternativa politica credibile e concreta.

Con spirito di servizio e determinazione, sono pronto a mettermi al lavoro fin da subito”