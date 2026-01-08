REFERENDUM GIUSTIZIA, FORZA ITALIA PREPARA LA CAMPAGNA PER IL SI

Forza Italia si prepara a giocare un ruolo da protagonista nella campagna elettorale per sostenere il SI al Referendum per la Riforma della Giustizia. A coordinare le attività il Coordinatore Nazionale Antonio Tajani, insieme a Giorgio Mule’, Vice Presidente della Camera dei Deputati ma anche responsabile, per Forza Italia, della campagna referendaria.

La strategia referendaria di Forza Italia sarebbe stata decisa, a Roma, nel corso di una riunione: una sorta di road map, fatta di dibattiti e iniziative, specialmente locali. Una vera e propria mobilitazione generale, più concentrata negli ultimi 15-20 giorni, in vista del rush finale a fine marzo (il governo non ha ancora deciso la data del voto, ma potrebbe essere il giorno 22 o il 29). La macchina organizzativa è partita, sono previsti almeno una cinquantina di eventi a fine mese in tutte le Regioni, assicura un big azzurro presente all’incontro. L’obiettivo politico è dare il senso di una battaglia, che appartiene alla storia di Fi e del suo fondatore Silvio Berlusconi, nel segno della continuità. Una battaglia ora arrivata a compimento dopo l’approvazione del Parlamento della riforma sulla separazione delle carriere, che attende solo l’ok degli italiani con il referendum confermativo.

