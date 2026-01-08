GENNARO SANGIULIANO (FDI): “SFASCIO TRASPORTI IN CAMPANIA, COLPA DI CHI HA GOVERNATO ULTIMI 20 ANNI”

“Sono d’accordo con chi in queste ore sottolinea lo sfascio del sistema trasporti della Campania, indegno di una nazione civile e dei diritti alla mobilità dei cittadini campani. Una vera e propria emergenza da cui dipende anche lo sviluppo economico. Solo che non si può recitare la parte delle vergini inconsapevoli, questa condizione scandalosa ha una paternità e responsabilità ben precise: chi per vent’anni ha governato la Campania, a cominciare dal Partito democratico che ha privilegiato politiche clientelari, prive di rigore, di visione, investimenti e strategie. Pertanto, si mostri più cautela nel mostrarsi come novizie capitate da un altro mondo nell’inferno del trasporto campano”. Lo riferisce in una nota il capogruppo di FdI al Consiglio regionale della Campania, Gennaro Sangiuliano.

