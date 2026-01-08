NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “AL VIA INSTALLAZIONE DISSUASORI VELOCITA'”

“Sono in corso di installazione nuovi dissuasori di velocità, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei pedoni e di favorire una mobilità urbana più attenta e sostenibile.”
Lo annuncia Paolo De Maio, Sindaco del Comune di Nocera Inferiore. 

Gli interventi rientrano in un programma più ampio di sicurezza del centro urbano, nell’ambito dell’ampliamento della ZTL che interesserà via Garibaldi/Barbarulo.
Le nuove installazioni interesseranno:
Via Barbarulo;
Via Fava;
Via Federici;
Via Fucilari;
Via Cabrera.

