DIREZIONE NAZIONALE FDI. APPROVATO ORDINE DEL GIORNO CIRIELLI: “REFERENDUM, EVITARE DI POLITICIZZARLO”

“La mia indicazione a non politicizzare lo scontro è stata recepita nell’ordine del giorno” approvato oggi da Fratelli d’Italia, in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. L’ha spiegato Edmondo Cirielli, coordinatore della direzione di FdI, al termine della riunione del suo partito facendo riferimento a quanto aveva detto in mattinata, aprendo i lavori della Direzione. La sua è stata un’analisi, anche critica, sulla prossima consultazione popolare e sul voto delle ultime Regionali. In particolare sul referendum, come avrebbe riferito da alcuni dei presenti, Cirielli ha sollecitato a “non fare quello che fa la sinistra, che ha tutto l’interesse a politicizzare lo scontro. Nei sondaggi tra centrodestra e centrosinistra c’è un equilibrio sostanziale: noi siamo avanti 2-3 punti, come sondaggi politici. Se trasferiamo questo tipo di spaccatura della società sul referendum non facciamo un bel servizio al paese”, aggiungendo che “se perdiamo questo referendum, positivo non è”. Uscendo, ha ribadito la sua opinione sottolineando: “Noi crediamo nella bontà della riforma, non ne facciamo una questione di parte anche se guardando alle persone che sono state perseguite e poi assolte, i numeri sono oggettivi: sono 90 a 10 tra i politici di centrodestra e quelli di centrosinisra. Ma io credo che sia un errore mettere in evidenza questo aspetto”.

