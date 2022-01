DISCOTECHE E SALE DA BALLO, INDENNIZZI? NO TASSE SOSPESE MA FINO A SETTEMBRE 2022

Tasse sospese per sale da ballo, discoteche e locali assimilati chiusi per decreto fino a fine gennaio, aiuti a fondo perduto per attività di commercio al dettaglio – prevede una bozza del decreto sostegni – che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019, e rifinanziamento da 20 milioni di euro del fondo per i parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

E’ quanto prevede il nuovo Decreto Ristori che il Governo dovrebbe emanare nelle prossime ore.

Per le discoteche vengono sospese le ritenute alla fonte e le trattenute dall’addizionale regionale e comunale, e l’Iva. Tutto dovrà essere versato in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022.