DOMANI A NAPOLI IL CONFRONTO DE LUCA-MAGGIORANZA SULLA VICENDA TERZO MANDATO

E’ in programma domani, a Napoli, la riunione tra il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ed i consiglieri regionali della sua ampia e variegata maggioranza sulla vicenda del terzo mandato. Nel corso dell’incontro il Presidente De Luca, con ogni probabilità, ribadirà i concetti che, nel corso delle ultime settimane, ha pubblicamente espresso: la ferma volontà di ricandidarsi, la voglia di costituire una coalizione che non tenga conto dei partiti, un progetto di continuità amministrativa per la Regione Campania. Al di là dei civici e dei piccoli cespugli che fanno parte della maggioranza, i riflettori sono puntati sui consiglieri regionali del Partito Democratico: da Mario Casillo a Gennaro Oliviero, gli uomini piu’ rappresentativi del Pd all’interno del Consiglio Regionale che dovranno decidere da che parte stare, con De Luca o con la Segretaria Schlein. Da Roma, intanto, è arrivata la consegna del silenzio: non si parla piu’ della vicenda Campania, anche perchè domenica e lunedi’ c’è il voto per le Regionali in Liguria, poi la campagna elettorale per l’Umbria e per l’Emilia Romagnan.

