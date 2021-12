DRAGHI FA COME CONTE E SI PREPARA A PROROGARE LO STATO DI EMERGENZA

Alla fine Draghi non si allontana dalle scelte del suo predecessore Conte e, nonostante le dichiarazioni dei giorni scorsi, si appresta a prorogare lo stato di emergenza fino al prossimo 31 Marzo 2022. La decisione, secondo molte fonti, si dovrebbe raggiungere nel corso di una seduta del Consiglio dei Ministri in programma per la giornata di domani, preceduta da una cabina di regia con tutte le forze politiche che sostengono il Governo di Mario Draghi. Il Presidente del Consiglio, dunque, dopo aver preso le distanze da Giuseppe Conte si appresta a varare le medesime decisioni del suo predecessore a Palazzo Chigi: da verificare quale posizione adotteranno i partiti del centro destra, considerato scontato l’ok da parte di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico.

