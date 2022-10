E’ IL MOMENTO DI NINO SAVASTANO: PER LUI DOMANI IL RIENTRO IN CONSIGLIO REGIONALE

Poco meno di un anno di sospensione, una vicenda giudiziaria che va, a suo favore, chiarendosi: per Nino Savastano domani, mercoledi’ 19 Ottobre, sarà una data importante perchè l’ex assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, tornerà a sedere tra i banchi del Consiglio Regionale. Primo degli eletti nella Lista Campania Libera alle Regionali del settembre 2020, Savastano, nell’ultimo anno, dopo il Decreto di Sospensione del Ministero dell’Interno, è stato sostituito dal secondo della lista per numero di preferenze Nello Fiore. Da domani per Savastano riprende la vita politica a tutti gli effetti.

