ECOAMBIENTE SALERNO. NUOVO CDA PROSSIMA SETTIMANA, EX SINDACI INCOMPATIBILI CON RUOLO

Non ci saranno ex sindaci, che abbiamo concluso il proprio mandato da meno di 24 mesi, all’interno del nuovo Consiglio di Amministrazione di Ecoambiente, la società di proprietà dell’Ente di Ambito che, da qualche giorno, deve indicare la nuova dirigenza, dopo le dimissioni del Presidente Enzo Petrosino e dei componenti del consiglio di amministrazione Lembo e Fiore. E’, dunque, scattata la corsa all’interno dell’area del Partito Democratico della Provincia di Salerno per ricoprire il prestigioso ruolo di Presidente della società che, per propria missione, si occupa della gestione degli impianti sovracomunali per il ciclo dei rifiuti. Già nelle prossime ore, con alcuni incontri programmati nella sede provinciale del Partito Democratico di Salerno, in via Manzo, ci potrebbe essere qualche indicazione sul futuro management della società Ecombiente Salerno.

