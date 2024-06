L’INDISCRETO. PONTIERI AL LAVORO PER UN INCONTRO TRA ELLY SCHLEIN E VINCENZO DE LUCA

Data e luogo da definire, forse, secondo quello che si dice, già nel corso della prossima settimana. A Roma, ovviamente, dove, proprio qualche giorno fa, Vincenzo De Luca è andato in Piazza, partecipando alla manifestazione organizzata, tra gli altri, proprio dalla segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein. Un primo segnale di distensione, una mano tesa perchè i numeri delle Europee dicono che la Segreteria Nazionale del Partito Democratico gode di buona salute, come anche la stessa Schlein: la campagna elettorale per le Regionali in Campania è, oramai, entrata nel vivo e, terzo mandato e meno, il Presidente della Regione sa benissimo che senza l’appoggio politico del Pd non si va da nessuna parte. I pontieri, dunque, si sono messi al lavoro per organizzare il confronto tra Vincenzo De Luca ed Elly Schlein: sul tavolo ci sara’ non solo la vicenda Regionali ma anche il Congresso in Campania del Partito Democratico che attende di essere celebrato.

Share on: WhatsApp