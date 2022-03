EDA AVELLINO. DE LUCA PERDE, RIVINCITA PER ALAIA, FESTA E D’AGOSTINO: D’ALESSIO PRESIDENTE

Colpo di scena, nel pomeriggio di oggi, ad Avellino dove erano in programma le elezioni per il nuovo Presidente dell’Ente di Ambito per la gestione del Ciclo dei Rifiuti: a sorpresa è stato eletto nuovo Presidente Vittorio D’Alessio, Sindaco di Mercogliano, candidato presidente sostenuto dal Sindaco di Avellino Gianluca Festa, dal Consigliere Regionale Enzo Alaia e dal candidato presidente della Provincia D’Agostino. Un duro colpo per il Partito Democratico e per il Presidente della Regione Vincenzo De Luca che, in Irpinia, sono costretti a segnare il passo ed a cedere la delicata Presidente dell’Ente di Ambito ad una componente politica con la quale, fino ad oggi, non è stato possibile avviare nessun tipo di dialogo.

Share on: WhatsApp