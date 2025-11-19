EDMONDO CIRIELLI: “C’E’ UNA GRANDE VOGLIA DI CAMBIAMENTO, SONO FIDUCIOSO”

“C’è indubbiamente grande voglia di cambiamento, sono molto fiducioso. Lo sentiamo e sentiamo dire da tantissimi che daranno un voto disgiunto”. Lo ha detto Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Campania, a pochi giorni dal voto di domenica e lunedì, 23 e 24 novembre. Cirielli ha sottolineato che “ci sono alcune persone che si fanno guidare dai pregiudizi, non guardano ai fatti e votano magari per odio perché ritengono che idee politiche possano essere prioritarie rispetto alla vita concreta dei cittadini e sono, dunque, pronti anche a negare l’evidenza. Poi – ha proseguito – ci sono persone che hanno interessi e fanno parte delle ‘truppe cammellate’ e fanno la loro parte, e poi c’è chi non si colloca in alcuna parte politica e guarda ai fatti e si rende conto che la Regione Campania è un ente amministrativo e, dunque, chi ha governato per dieci anni dovrebbe rispondere di cosa ha fatto e non accusare l’opposizione, che governa a livello nazionale, dicendo che non si danno fondi e finanziamenti”.

