VINCENZO DE LUCA: “SEGUIRO’ LE SORTI DELLA CAMPANIA PER UN ALTRO QUARTO DI SECOLO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
foto Massimo Pica

Per un altro quarto di secolo seguirò la Campania e gli interessi delle nostre comunità con grande serietà garantendo a quelli che mi hanno espresso preoccupazioni e dubbi che De Luca rimane sul campo in maniera corretta facendo una battaglia per mandare avanti le politiche messe in campo negli ultimi dieci anni, a cominciare dal mantenere una cosa non materiale che abbiamo conquistato: la dignità della Campania”.
Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca giunto a Benevento per la presentazione dei candidati sanniti alle prossime regionali della lista “A Testa Alta”, Erasmo Mortaruolo e Stefania Pavone.

Related Posts

Novembre 19, 2025

EDMONDO CIRIELLI: “C’E’ UNA GRANDE VOGLIA DI CAMBIAMENTO, SONO FIDUCIOSO”

Novembre 19, 2025

ROBERTO FICO: “CIRIELLI IN DIFFICOLTA’ PER FIRME CALDEROLI SU AUTONOMIA DIFFERENZIATA”

Novembre 19, 2025

ANTONIO IANNONE (FDI): “FICO SENZA CORAGGIO, FUGGE DA CONFRONTO IN RAI”