ROBERTO FICO: “CIRIELLI IN DIFFICOLTA’ PER FIRME CALDEROLI SU AUTONOMIA DIFFERENZIATA”

“Edmondo Cirielli è probabilmente in difficoltà perché in queste ore il suo collega di governo Roberto Calderoli sta girando il Nord per firmare le pre-intese sull’autonomia. Guarda caso lo sta facendo in Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. Tutte regioni governate dalla destra”. Lo scrive sui social Roberto Fico, candidato presidente della Regione Campania per la coalizione progressista.

“Sono però contento – aggiunge – che abbia letto il programma del Movimento 5 Stelle del 2018. Un programma che aveva al suo interno il reddito di cittadinanza, la lotta al precariato e il superamento dei vitalizi, che da presidente della Camera ho realizzato facendo risparmiare più di 20 milioni all’anno allo Stato. Dovrebbe ricordarlo”.

“L’autonomia che fa male al Sud e al Paese è la proposta di Calderoli che siede con Cirielli nel governo. Non certo quella del Movimento che non aveva nulla a che fare con tutto questo.

Mi chiedo davvero come i sedicenti patrioti di Fratelli d’Italia possano sostenerla”, conclude Fico

Share on: WhatsApp