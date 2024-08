EDMONDO CIRIELLI (FDI): “LEGGE CITTADINANZA? PD, FORZA ITALIA E M5S POTEVANO FARLA QUANDO ERANO AL GOVERNO”

Anche il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d’Italia, interviene nel dibattito che, proprio in queste ore, sta interessando la possibilità di modificare la legge per l’attribuzione della cittadinanza italiana, a partire, come sostenuto in modo particolare da Forza Italia, dalla possibilità di legare la cittadinanza alla frequentazione delle scuole.

“Se per il Pd , Forza Italia e Cinque stelle la nuova legge sulla cittadinanza era così importante , perché non l’hanno fatta quando erano in maggioranza insieme ?” E’ quanto scrive, dal suo profilo Fb, il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli.