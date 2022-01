EDMONDO CIRIELLI (FDI): “RISSA TRA EXTRACOMUNITARI A SALERNO, INTERROGAZIONE AL MINISTRO DELL’INTERNO”

In riferimento alla vicenda che ha visto – domenica pomeriggio a Salerno, sul lungomare Trieste – un gruppo di extracomunitari dar vita a una rissa, con lancio di bottiglie di vetro contro i passanti, e il ferimento di quattro agenti della polizia municipale intervenuti sul posto per sedarla, il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, dichiara: «L’ennesima intollerabile rissa tra extracomunitari a Salerno. Combriccole di stranieri, specialmente nordafricani, che si impossessano dei nostri spazi per mettere in scena inammissibili tafferugli, costringendo i poveri malcapitati, che sostano o si trovano a passare per quei luoghi, ad assistere a pericolose liti che suscitano preoccupazione e rabbia. Il ministro dell’Interno – cui, nei prossimi giorni, presenterò un’interrogazione parlamentare – intervenga quanto prima. La sicurezza e la salvaguardia dei

cittadini deve essere prioritaria. La Lamorgese deve riscuotersi definitivamente dal torpore in cui da oltre due anni giace come ministro e rendersi finalmente conto che, grazie alle sue assurde e inappropriate politiche immigrazioniste, frutto di irragionevoli posizioni ideologiche, ci troviamo ancora una volta questi delinquenti in Italia. Lei dovrebbe difendere i confini e combattere terroristi e scafisti ma, al contrario, preferisce non reagire, accettando passivamente gli eventi. Bisogna fare le giuste scelte strategiche per arginare una immigrazione oramai fuori controllo e inaccettabile per quantità e qualità; mettere in campo adeguate azioni di prevenzione e repressione, se necessario, che possano realmente impedire il perpetuarsi di queste vicende, che rappresentano una vera e propria emergenza sociale. Non è più sopportabile l’atteggiamento del ministro Lamorgese, troppo incline alla tolleranza e soprattutto all’inosservanza del buon senso. E questo conferma l’urgenza di cambiare registro e controllare rigidamente chi entra e chi esce dal nostro Paese. Fino a qualche mese fa, sia Letta che Conte hanno agitato la questione della concessione della cittadinanza agevolata a questi giovani stranieri che, nella realtà quotidiana, si comportano poi come delinquenti.

Ma dove vivono Pd e M5s, su Marte? E’ importante anche potenziare i presidi delle Forze dell’Ordine in modo da tenere sotto rigido controllo i movimenti di questi facinorosi. C’è purtroppo, a causa della presenza sul territorio di questi extracomunitari, una totale sensazione di insicurezza che evidentemente mina la tranquillità dei cittadini i quali, a fronte dei molti episodi di delinquenza che si susseguono, perdono anche fiducia nelle istituzioni. Chiedo altresì al Questore l’immediata espulsione dei responsabili della rissa. Complimenti agli agenti della Polizia Municipale e all’esercito, intervenuto successivamente».