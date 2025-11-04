EDMONDO CIRIELLI: “IL NOSTRO ASSESSORE ALLA SANITA’ SARA’ UN POLITICO”

“Assessore alla Sanità? Serve un politico, una persona che ne capisce. Io credo nel primato della politica, i tecnici devono supportare la politica”. Così Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alle regionali in Campania, ha risposto a una domanda nel corso dell’incontro che ha avuto oggi con la Uil Campania. Cirielli ha tuttavia sottolineato che “fino a che la Campania non sarà uscita dal piano di rientro, non ci può essere un assessore. La prima mission è invertire la rotta” ed ha posto l’accento sulla necessità di investire sul personale sanitario per far fronte alla mancanza di figure. “La Campania – ha detto il candidato – è l’unica regione che non ha voluto sforare i tetti di spesa, come prevede la legge, per assumere personale così come invece hanno fatto altre regioni.

Il tema della quantità di personale sanitario è fondamentale così come l’organizzazione dei luoghi di lavoro”.

Share on: WhatsApp