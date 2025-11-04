ROBERTO FICO: “SENTO LA RESPONSABILITA’ DELLE ELEZIONI, LAVORO PANCIA A TERRA”

“Sì, sento il peso della responsabilità in queste elezioni per il Movimento 5 Stelle. Per questo stiamo lavorando pancia a terra, facendo tutto quello che c’è da fare con molta serietà, spirito di sacrificio e lavoro di squadra”. Lo ha detto Roberto Fico, candidato presidente della Regione Campania per il centrosinistra, a margine dell’incontro a Napoli con la lista Avanti Campania della sua coalizione.

“La Campania – ha aggiunto Fico – è una regione che dato tanto al Movimento sia locale che nazionale e in generale, è uno dei luoghi fondanti nel Movimento 5 Stelle e quindi io sento questa forte responsabilità, che mi prendo e cerco di lavorare al meglio nel rispetto di tutto e di tutti”.

Fico spiega anche il tour insieme al presidente del M5S Conte nelle parti interne della Campania che farà giovedì e venerdì:

“Faremo un giro importante – ha detto Fico – per dare centralità e importanza a tutta la Campania. Noi oggi dobbiamo costruire una Napoli che non ha un solo centro ma che è policentrica, che è il nuovo futuro delle città che si trasformano in questo modo.

Allo stesso modo dobbiamo in qualche modo trasformare la Campania con Napoli che è centrale ma diventa un elemento di costruzione e risorsa per tutta la Regione. Noi oggi vogliamo affermare che c’è un policentrismo nella regione Campania e la campagna elettorale che andremo a fare io e Giuseppe Conte proprio in questi giorni significa questo”.

