FRANCO MARI (AVS): “RCA AUTO, BASTA DIFFERENZE TERRITORIALI E TARIFFE EQUE”

“Con la mozione presentata alla Camera dei deputati, chiediamo al Governo Meloni di intervenire per ristabilire equilibrio tariffario e giustizia nel sistema assicurativo. È inaccettabile che cittadini onesti, senza sinistri per anni, paghino premi sproporzionati rispetto alla media nazionale con un divario territoriale nelle tariffe Rc Auto che penalizza in maniera significativa gli automobilisti del Sud Italia, con differenze che raggiungono cifre da record tra le diverse province”. È quanto chiede Franco Mari di Alleanza Verdi Sinistra, insieme a Francesco Borrelli primi firmatari della mozione concernente iniziative volte ad eliminare il divario territoriale dei prezzi per le garanzie rc auto in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni.

“La nostra proposta – prosegue il parlamentare rossoverde – punta a garantire tariffe eque per chi non ha causato incidenti, rafforzare la lotta alle frodi e all’evasione assicurativa, contrastare il fenomeno dell’esterovestizione dei veicoli e rendere finalmente trasparenti i criteri di calcolo dei premi. Serve un mercato più giusto e regolato, dove la sicurezza stradale e la tutela dei consumatori prevalgano – conclude Mari – sugli interessi e sui profitti delle compagnie assicurative”.

Share on: WhatsApp