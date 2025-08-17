ELEZIONI COMUNALI 2026. I TEST DI PAGANI, CAVA DE’ TIRRENI ED ANGRI DOPO LE REGIONALI

Ci sono prima le elezioni Regionali ma, in alcuni comuni della Provincia di Salerno come Pagani, Cava de’ Tirreni ed Angri, dove le tendenze elettorali della prossima scadenza di fine Novembre avranno un peso specifico particolare. Questo, perchè, Cava de’ Tirreni, Pagani ed Angri andranno al voto, per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, nella primavera del 2026, a pochissimi mesi dalla fine della tornata elettorale per le Regionali. E le sfide sono ancora piu’ interessanti perchè tanto a Cava de’ Tirreni (Vincenzo Servalli) quanto ad Angri (Cosimo Ferraioli) i sindaci sono arrivati al fatidico ostacolo del terzo mandato. Per il Comune di Pagani, invece, l’attuale Sindaco Lello De Prisco avrà la opportunità di presentarsi agli elettori per chiedere una fiducia ulteriore per i prossimi 5 anni.

