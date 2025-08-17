SIMONE VALIANTE: “ASSE DE LUCA-MARTUSCIELLO ? SPERA DI PRENDERE ANCHE NEL CENTRO DESTRA”

Ancora una provocazione dell’ex parlamentare del Pd Simone Valiante, oggi Sindaco di Cuccaro Vetere che, analizzando l’asse nato tra il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ed il Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello.

“In maniera del tutto legittima,” scrive Valiante, ” Fulvio prova a coltivare un asse con De Luca. La domanda è, tuttavia, che cosa gli ha fatto credere De Luca per le prossime regionali, con la candidatura di Josi Romano? E non è che De Luca vuole “prendere un po’ di qua ed un po’ di là”, chiudendo a breve la candidatura del figlio a segretario regionale e strizzando l’occhiolino al suo antico alleato trasversale Josi Romano!? (vedi ultime regionali e poi elezioni europee ed “improvvisa” riconciliazione con Raffaele Fitto, un tempo per De Luca “buio Fitto”, con quel teatrino sotto Palazzo Chigi, ricordate? ). Domanda, ma i partiti possono essere ancora ostaggio di questa roba?”