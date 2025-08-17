MAURIZIO GASPARRI (FI): “FINANZIARIA, RIBADIREMO NOSTRE RICHIESTE PER SANITA'”

“In questi giorni con numerose iniziative e in vista della discussione sulla manovra economica dell’autunno, Forza Italia ribadirà le proprie proposte in materia di sanità. Un vero e proprio piano organico quello che abbiamo messo a punto con grande attenzione ai problemi principali. Tutelare e valorizzare il ruolo della componente medica, anche con stanziamenti appositi, adeguamenti economici, salvaguardia delle peculiarità professionali nell’ambito del servizio pubblico. Ma faremo delle verifiche ulteriori sul tema della liste di attesa già al centro di efficaci e tempestive iniziative del governo di centrodestra . Grazie all’attuale esecutivo le risorse per la sanità hanno raggiunto livelli record. È necessario proseguire in questa direzione e verificare l’uso corretto delle notevoli risorse sin qui stanziate. Forza Italia inoltre, come è emerso dal dibattito di questi giorni, vuole salvaguardare la funzione della scienza, prioritaria per la tutela della salute pubblica. Le recenti iniziative di Schillaci circa la revoca di una commissione riguardante i vaccini, che anche noi avevamo criticato per la sua composizione, rappresentano un atto di rispetto delle considerazioni venute dal mondo medico e scientifico,che Forza Italia ha condiviso con chiarezza nelle scorse settimane.

Priorità quindi per la questione sanità, tutela della professionalità dei medici e di tutto il personale del settore, rispetto della scienza per le scelte poste a tutela della salute pubblica. Queste e molti altri gli obiettivi dell’iniziativa che sta promuovendo Forza Italia in queste settimane”. Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.

