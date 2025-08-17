REGIONALI IN CAMPANIA. MARTUSCIELLO (FI): “CANDIDATO SARA’ SCELTO DAI LEADER NAZIONALI”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Il candidato del centrodestra in Campania sarà annunciato quando verrà fissata la data del voto.
La rosa dei nomi è ormai ristretta: nell’ultimo vertice dei leader si è discusso e valutato alcune ipotesi, e credo che la scelta definitiva arriverà proprio da lì. Noi segretari regionali potremo soltanto prenderne atto, consapevoli che le valutazioni dei leader sono sempre migliori delle nostre”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania

Related Posts

Agosto 17, 2025

MAURIZIO GASPARRI (FI): “FINANZIARIA, RIBADIREMO NOSTRE RICHIESTE PER SANITA'”

Agosto 17, 2025

FRANCO PICARONE, ANDREA VOLPE E CARMINE MOCERINO I SEMPRE PRESENTI IN CONSIGLIO REGIONALE

Agosto 17, 2025

CONSIGLIO REGIONALE. NEL CENTRO DESTRA GRIMALDI (LEGA) SEMPRE PRESENTE, MALE CALDORO