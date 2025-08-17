GIOVANNI GUZZO: “A LAURINO PER LA RIEVOCAZIONE STORICO FARIO DEL DUCA”

“Nella serata di ieri, a Laurino, suggestivo borgo del Cilento interno, ho avuto il piacere di partecipare alla “Fario del Duca”, una rievocazione storica della seconda metà del Settecento laurinese, che mi ha profondamente colpito per la sua bellezza e organizzazione.”
Lo scrive Giovanni Guzzo, Vice Presidente della Provincia di Salerno.
In un’atmosfera autentica e coinvolgente, l’evento ha visto sfilare per le vie del centro storico un corteo di figuranti in splendidi abiti d’epoca, fino a raggiungere la piazza principale, dove si è svolta la rievocazione dell’assalto al Castello, con la partecipazione dei Cavalieri della Bolla Pontificia di Cava dei Tirreni.
Organizzata dalla Pro Loco di Laurino in collaborazione con il Comune e il Forum dei Giovani, la “Fario del Duca” rappresenta un’occasione unica per riscoprire e valorizzare la memoria storica, la cultura e le antiche tradizioni di Laurino, oltre che un’opportunità per apprezzare l’accoglienza e l’ospitalità di una comunità fiera del proprio passato.