GIOVANNI GUZZO: “A LAURINO PER LA RIEVOCAZIONE STORICO FARIO DEL DUCA”

In un’atmosfera autentica e coinvolgente, l’evento ha visto sfilare per le vie del centro storico un corteo di figuranti in splendidi abiti d’epoca, fino a raggiungere la piazza principale, dove si è svolta la rievocazione dell’assalto al Castello, con la partecipazione dei Cavalieri della Bolla Pontificia di Cava dei Tirreni.

Organizzata dalla Pro Loco di Laurino in collaborazione con il Comune e il Forum dei Giovani, la “Fario del Duca” rappresenta un’occasione unica per riscoprire e valorizzare la memoria storica, la cultura e le antiche tradizioni di Laurino, oltre che un’opportunità per apprezzare l’accoglienza e l’ospitalità di una comunità fiera del proprio passato.