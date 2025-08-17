FRANCO PICARONE, ANDREA VOLPE E CARMINE MOCERINO I SEMPRE PRESENTI IN CONSIGLIO REGIONALE

altDall’Ottobre del 2020 al Giugno di quest’anno non hanno perso una sola seduta del Consiglio Regionale della Campania: si tratta dei Consiglieri Regionali Franco Picarone (Partito Democratico), Andrea Volpe (Partito Socialista Italiano) e Carmine Mocerino (De Luca Presidente). 100% di partecipazione alle sedute dell’Assemblea Regionale della Campania che, adesso, prima dell’appuntamento con le elezioni Regionali del Novembre del 2025, potrebbe essere convocata per almeno altre due sedute.

I record di partecipazione sono anche quelli negativi: è il caso del Consigliere Regionale Cinque, transitato all’interno della maggioranza ad inizio anno, che di assenze all’interno del Consiglio ne ha collezionate addirittura 32.

