CONSIGLIO REGIONALE. NEL CENTRO DESTRA GRIMALDI (LEGA) SEMPRE PRESENTE, MALE CALDORO

E’ Massimo Grimaldi, Consigliere Regionale della Lega di Matteo Salvini, il primo, per presenze in Aula nel Consiglio Regionale della Campania, nel corso della consiliatura che sta per concludersi. Grimaldi, giunto alla sua quarta esperienza da Consigliere Regionale, non ha mai mancato un solo appuntamento con la riunione in Aula dall’Ottobre del 2020 fino al giugno del 2025. Alle spalle di Grimaldi, invece, ma con una sola assenza da evidenziare sul registro, c’è il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri. Male, invece, la costanza per l’ex Presidente della Regione Stefano Caldoro, dimessosi a fine Febbraio di quest’anno, ma assente dalle sedute del Consiglio Regionale, nonostante il ruolo importante di capo dell’opposizione, per ben 15 volte.