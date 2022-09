ELEZIONI POLITICHE 2018. ECCO COME FINI’ IN PROVINCIA DI SALERNO

Con il 71% di votanti rispetto agli aventi diritto, le elezioni politiche del 3 e 4 Marzo del 2018 – che si svolgevano su due giorni e quindi con molto piu’ tempo a disposizione – videro, anche in Provincia di Salerno, come in buona parte del Sud Italia, il trionfo del Movimento 5 Stelle che, fatta eccezione per il Cilento, vinse tutti i collegi Uninominali. Ecco, pero’, nel dettaglio, le percentuali ottenute dai singoli partiti.

Il Movimento 5 Stelle, alle Politiche del 2018, ottenne il 40% dei consensi, raggiungendo una cifra altissima e conquistando tutti i collegi uninominali, fatta eccezione per il Cilento.

Alle spalle del Movimento 5 Stelle Forza Italia con il 18%, poi il Partito Democratico con il 15%, Fratelli d’Italia con il 5,1%, la Lega con il 5%, Leu con il 3,53%.