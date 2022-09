LA FARSA DEL SILENZIO ELETTORALE: UNA LEGGE INUTILE, OGGI ORAMAI SUPERATA

Anonime buste bianche nelle quali sono contenuti centinaia di fac-simili che verranno consegnate fino alla serata di domenica, messaggi su wtsup che girano in maniera vorticosa, post sui social che vengono condivisi e ricondivisi dai sostenitori dei candidati che non hanno alcun obbligo. Oramai il silenzio elettorale esiste solo sulla carta, una norma inutile in un mondo nel quale, anche senza i comizi e senza gli incontri pubblici, la propaganda prosegue fino ad un minuto prima della chiusura dei seggi: una legge che, oramai, è superata dal mondo iperconnesso ma anche dalla necessità per i candidati di utilizzare fino all’ultima ora per incontrare un gruppo di elettori in quella che è stata la campagna elettorale piu’ breve della storia ma con i collegi piu’ grandi degli ultimi 80 anni.

