ELEZIONI REGIONALI. ANCORA POSSIBILE ELECTION DAY: VERSO IL 20 OTTOBRE ?

“Cerchiamo di uscire da queste leggende metropolitane: non c’è nessuno che ha fissato la data delle sei regioni, anche perché stiamo cercando di capire se si riesce a fare un election day nazionale”. Lo ha detto ai giornalisti il presidente del Veneto, Luca Zaia, a proposito della fissazione delle prossime Regionali. “Siccome questo era il messaggio che arrivava da Roma – ha aggiunto, a margine di una cerimonia a Padova – semplicemente non si è fissata la data per questo. Non ci sono altre strategie. Io immagino che per agosto si chiuda tutta questa partita. Se c’è un election day ben venga, per evitare agli italiani di andare a votare a macchia di leopardo in maniera diluita, magari in un paio di mesi. Se non ci sarà – ha concluso Zaia – fisserò la data come è giusto che sia”.

Share on: WhatsApp