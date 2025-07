REGIONALI IN CAMPANIA. SIMONE VALIANTE: “DE LUCA NON PUO’ NON FARE ACCORDO CON SCHLEIN”

“De Luca non può non fare l’accordo e se non lo facesse il sistema elettorale regionale come gli scenari nuovi, dove avanzano inesorabilmente nuovi protagonisti (Manfredi ma non solo) lo avrebbero condannato ad una fine ingloriosa, per chi ha la Sua storia ed il suo percorso politico.”

Lo scrive il Sindaco di Cuccaro Vetere, già deputato del Pd, Simone Valiante.

È chiaro che chi ha vissuto di luce riflessa, anche lavorando, non può avere spazio in un campo ridotto ed in uno scenario politico, almeno a Salerno, dove De Luca non potrà non affidarsi alle competenze, all’esperienza in consiglio regionale ed alla fedeltà di Fulvio Bonavitacola, a mio avviso. Ad Elly Schlein non manca il “mestiere” per condurre in porto una partita con intelligenza. Certo per il PD del futuro ci sarà molto da lavorare, nella costruzione di una classe dirigente che più che un compromesso, sia realmente qualcosa di diverso. Ad Elly toccherà sconfiggere anche l’istinto di sopravvivenza dei suoi, che è ormai l’unico obiettivo, in generale, delle classi dirigenti dei partiti.