IL CONVEGNO SULLE AREE INTERNE CHE DIVENTA UNA RIUNIONE DI MAGGIORANZA

Ci sono tutti i Consiglieri Regionali dell’attuale maggioranza all’interno del convegno, organizzato in Consiglio Regionale mercoledi’ 16 Luglio, a partire dalle 11:00, per parlare di aree interne e degli impegni della Regione Campania. Una iniziativa organizzata, di certo, prima dell’avvio della trattativa tra De Luca e la Segreteria Nazionale del Partito Democratico Elly Schlein che, a questo punto, assume il sapore di una vera e propria riunione di maggioranza.

Tanti i Consiglieri Regionali di maggioranza in carica che, quando mancano poco piu’ di quattro mesi al voto, non sanno neppure in quale liste saranno candidati. Una situazione destinata a rendere ancora piu’ rovente la temperatura all’interno dell’attuale maggioranza del Presidente della Regione Campania Vincenzo.