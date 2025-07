REGIONALI. ENTRO MERCOLEDI’ SUMMIT DEI LEADER DEL CENTRO DESTRA PER LE CANDIDATURE

Entro mercoledi’ si terrà, a Roma, la prima riunione dei leader dei partiti del Centro Destra per affrontare il nodo delle candidature nelle Regioni chiamate al voto. Fuori dalla discussione le Marche, con la candidatura del Presidente uscente Acquaroli (FDI), restano da definire le candidature in Puglia, Toscana, Campania e Veneto. Da quanto si apprende non ci saranno decisioni parziali ma un tavolo unico per affrontare i diversi dossier regionali, anche se ciascuna delle Regioni avrà una data diversa per il voto.

Per la Campania, dopo alcune dichiarazioni di Edmondo Cirielli, si prospetta una scelta di nome civico che possa affrontare il campo largo compatto, con il sostegno di Vincenzo De Luca, oramai acquisito.