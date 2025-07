SINDACI CANDIDATI ALLE REGIONALI. OGGI ATTESA LA DECISIONE SULLA LEGGE DELLA PUGLIA

E’ attesa per la giornata di oggi, lunedi’ 14 luglio, la decisione della Corte Costituzionale sulla legge elettorale della Puglia, identica a quella della Campania, che impone ai sindaci che intendano candidarsi alle Regionali l’obbligo delle dimissioni 90 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Regionale. Una sentenza che, secondo gli esperti, potrebbe impattare solo di riflesso sulla Campania dove, intanto, sono arrivate, nelle scorse settimane, alla Presidenza del Consiglio Regionale, le raccomandazioni del Ministero dell’Interno, contenenti una serie di critiche alle regole troppo restrittive imposte, dalla Legge Elettorale della Campania, ai sindaci intenzionati a candidarsi. Intanto, quasi tutti i sindaci della Campania intenzionati ad affrontare le prossime elezioni regionali hanno evitato di rassegnare le dimissioni, in attesa di una possibile modifica della norma o, anche, pensando ad altri sistemi per potersi candidare come la dichiarazione di decadenza.

