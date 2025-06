ELEZIONI REGIONALI. SCATTA L’OBBLIGO DELLE DIMISSIONI PER I SINDACI CANDIDATI

Scatta il semaforo rosso per i Sindaci dei comuni della Regione Campania che siano intenzionati a partecipare, in qualità di candidati al Consiglio Regionale, alle prossime elezioni di autunno: è il 30 giugno la data entro la quale rassegnare le dimissioni per poi ritrovarsi, al 20 Luglio, senza piu’ ricoprire l’incarico ed essere, alla luce della Legge Regionale Elettorale, candidabili.

Da oggi, dunque, Ercolano (Bonajuto), San Giorgio a Cremano (Zinno), Cava de’ Tirreni (Servalli) potrebbero ritrovarsi senza sindaco e con un periodo di commissariamento che dovrebbe durare sino alla prossima finestra elettorale della primavera del 2026.