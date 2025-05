ELEZIONI UNISA. PIETRO CAMPIGLIA: “REGOLE E TRASPARENZA, BASTA UN UOMO SOLO AL COMANDO”

E’ scattato il conto alla rovescia per la presentazione delle candidature alla carica di Rettore di Unisa: il termine scadrà il 3 giugno e tra gli aspiranti c’è anche Pietro Campiglia, già Direttore del Dipartimento di Farmacia, che, in un’intervista rilasciata al quotidiano IL MATTINO, traccia le linee principali del suo programma per il prossimi sessenio.

“Dobbiamo riportare al centro del dibattito”, sottolinea Campiglia, “le regole e la trasparenza, partendo dal presupposto che la complessità della macchina Unisa non puo’ poggiarsi piu’ su un solo uomo al comando. C’è bisogno di una squadra che provenga da saperi diversi, c’è bisogno di un confronto costruttivo e continuo con tutti i Dipartimenti”.

Poi un passaggio, anche, sulla politica “che deve rimanere fuori dall’Università e dalla scelta del Rettore, perchè l’Ateneo deve rimanere libero nelle sue scelte e deve essere capace di ragionare con tutti, da un governo di centro destra ad uno di centro sinistra”