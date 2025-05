CARPENTIERI (FDI): “SINDACI MORTIFICATI DA DE LUCA E DALLA SUA MAGGIORANZA”

“Oggi, in Consiglio Regionale, tutti i Sindaci della Campania, tutti gli amministratori locali che, ogni giorno, si confrontano con i cittadini, con i problemi reali, con la vita quotidiana di intere comunità, sono stati mortificati dal Presidente della Regione De Luca e dai Consiglieri Regionali di centro sinistra, che hanno confermato l’obbligo di dimissioni per i primi cittadini che intendano candidarsi per le Regionali”. E’ quanto dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

“Noi di Fratelli d’Italia, insieme a tutto il Centro Destra”, continua Carpentieri, “siamo stati gli unici a difendere la categoria dei Sindaci, ai quali, a nostro giudizio, va riconosciuto il diritto di candidarsi, salvo, poi, all’esito dell’elezione, la facoltà di optare tra le due cariche. Evidentemente, De Luca ma, soprattutto i suoi consiglieri hanno una paura terribile, dopo i disastri degli ultimi 10 anni, di confrontarsi con gli amministratori locali”