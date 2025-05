IN CONSIGLIO REGIONALE NASCE LA PRIMA CIVICA DI DE LUCA: A TESTA ALTA

Da De Luca Presidente a Testa Alta: è questa la scelta che il Gruppo Consiliare De Luca Presidente, nella giornata di ieri, nel corso della seduta del Consiglio Regionale, ha ufficializzato con una comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero. Un cambio di denominazione che è, anche, qualcosa altro: A TESTA ALTA, infatti, dovrebbe essere una delle liste civiche che De Luca potrebbe presentare, nel corso delle prossime elezioni regionali in Campania, all’interno del cosiddetto Terzo Polo al quale sta lavorando, per un progetto politico alternativo sia al Campo Largo che al Centro Destra. Accanto alla lista A TESTA ALTA ci sarà anche la storica civica di De Luca Campania Libera, mentre si sta lavorando – ma ci potrebbe volere anche qualche settimana – per ottenere l’ok da parte del Partito Socialista Italiano e di un altro partito della coalizione che potrebbe essere Azione. Non a caso, proprio nella giornata di ieri, il leader di Azione Carlo Calenda, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha ribadito la sua contrarietà alla candidatura di Roberto Fico (Movimento 5 Stelle) alla carica di Presidente della Regione Campania.

Share on: WhatsApp