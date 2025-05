REGIONALI 2025. PATRICIELLO E PIERRO LANCIANO LA CANDIDATURA DI JOHNNY RICCA CON LA LEGA

Da Contursi Terme arriva la prima benedizione ufficiale per la candidatura, nella lista della Lega per le prossime elezioni Regionali in Campania, di Johnny Ricca, accompagnato dal Coordinatore Provinciale Attilio Pierro e dall’Europarlamentare della Lega Aldo Patriciello.

Il poliziotto-eroe sarà candidato alle prossime elezioni Regionali tra le file Lega Johnny Ricca, Sovrintendente della polizia di Stato e Assessore nella sua Contursi Terme. Un nome assai noto, il suo, in particolare per un atto d’autentico eroismo risalente al 2018: nel rione Stella di Battipaglia, città nella quale da decenni esercita la sua attività professionale, il sovrintendente salvò la vita di un bimbo di due anni. Il piccolo stava per lanciarsi dal primo piano di una palazzina mentre il padre, un bracciante agricolo di origine marocchina, dormiva su un piumone, disteso a terra sul pavimento di casa, e la madre non c’era: il fanciullo era a cavalcioni sulla ringhiera quando sopraggiunse il poliziotto contursano, che con uno spintone ruppe la porta d’ingresso, si precipitò sul terrazzino e lo afferrò, scongiurando il peggio.

Pure per quel gesto intrepido, Ricca ha fatto incetta di encomi e riconoscimenti.

Il Sovrintendente della polizia è anche molto apprezzato sul piano politico, tant’è che in occasione delle ultime elezioni comunali a Contursi Terme, Anno Domini 2021, ha letteralmente tirato la volata all’amministrazione attuale, ottenendo dai suoi concittadini la bellezza di 315 voti: da solo ha totalizzato quasi la metà delle preferenze riservate all’intera lista.

Assai benvoluto nel Salernitano, in particolare nella Piana e nella Valle del Sele, Ricca s’è guadagnato la stima e l’amicizia di esponenti di spicco della Lega. Il Sovrintendente del Commissariato di polizia di Battipaglia sarà candidato alle prossime elezioni Regionali che si terranno in autunno