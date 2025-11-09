ELLY SCHLEIN A NAPOLI CON VINCENZO DE LUCA: “CONTINUARE CON COSTRUZIONE 10 NUOVI OSPEDALI”

“Vinceremo anche in Campania con Roberto Fico, che sta facendo una grande campagna elettorale.

Fico sarà il migliore interprete di un cambiamento che vogliamo portare avanti pur confermando il buon governo che c’è stato in questa regione in questi anni”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, a margine del coingresso nazionale GD a Napoli.

“Fico sta mettendo al centro – ha detto Schlein – le prospettive dignitose del lavoro dei campani, gli stipendi che sono troppo bassi, la sanità pubblica su cui bisogna continuare l’importante lavoro della Regione in questi anni completando la costruzione di dieci nuovi ospedali”.

Schlein è arrivata al convegno stamattina insieme a Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla guida della Campania, che poi è andato via per altri appuntamenti in Regione. Nel corso della parte finale dell’evento invece è stata raggiunta dal governatore uscente, Vincenzo De Luca.

Share on: WhatsApp