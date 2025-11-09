ROBERTO FICO: “MELONI VIENE A NAPOLI ? CI SPIEGHI L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA”

“Meloni può venire a Napoli quante volte vuole ma lei, per me, rimarrà sempre la premier che ha avallato l’autonomia differenziata nel nostro Paese. La premier che si che si è macchiata di essere su questo un anti patriota, che ha votato l’autonomia differenziata della Lega per far rimanere i soldi al Nord, e non più al Sud, per spaccare il Paese dividendo la Repubblica italiana contro la nostra Costituzione: e se non fosse stato proprio per la Campania oggi avremmo già un altro Paese”. Così Roberto Fico in un appuntamento elettorale a Benevento con Clemente Mastella, leader di Noi di Centro, lista alleata dei progressisti.

“La Meloni – ha aggiunto Fico – può venire quando vuole in Campania ma ci deve raccontare perché ha fatto questo. Non facciamoci ingannare da un governo che sta tagliando molti fondi per il Sud e che ha già ‘cancellato’ le aree interne. Il governo attuale è a trazione Nord e al Sud non lascia nulla”.

