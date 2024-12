ELLY SCHLEIN ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEL PD: REGIONALI 2025, ALLEANZE E TESSERAMENTO 2025

Tanti i temi affrontati, questa mattina, dalla Segretaria Nazionale del Partito Democratico Elly Schlein nel corso dell’Assemblea Nazionale del Pd. Tra questi…

ELEZIONI REGIONALI 2025 – “I risultati delle ultime regionali ci caricano di grande responsabilità. Un risultato che ci inorgoglisce. Una crescita di 8 punti dalle ultime regionali. Una crescita enorme anche dove abbiamo mancato il successo per un soffio, come è avvenuto in Liguria. Siamo passati dal 6 a 1 a un 4 a 3. In molte regioni siamo il primo partito. C’è una tendenza, l’inizio di un nuovo ciclo, frutto anche dello spirito unitario”.

Un nuovo ciclo che si legge anche nella scelta di citatdine e cittadini, che hanno scelto il Pd nella dichiarazione dei redditi: “Abbiamo sfondato la soglia dei 10 milioni di euro” raccolti con il 2×1000, sono “628mila preferenze. “Un record storico, frutto degli accordi che abbiamo costruito per un lavoro capillare nei nostri territori”.

ALLEANZE – “Bisogna lavorare sulla larghezza e la profondità, abbiamo tempo, usiamolo bene, per costruire il progetto per l’Italia su sanità, istruzione, ricerca e industria clima e diritti. Non da soli, ma con le migliori energie del paese e dialogando che le forze politiche e sociali”. “Il nostro progetto è unire chi non si riconosce in questa destra e proporre un’agenda credibile. Unità – riprende la segretaria – è anche la parola chiave del nostro percorso di costruzione di un campo progressista. So che la politica ha i propri tempi e i tempi devono maturare. Essere primo partito ci impone maggiore generosità, ma non possiamo pensare di passare quest’anno a farsi ognuno gli affari propri e rinviare alla vigilia delle prossime politiche un lavoro di costruzione di un’alternativa che dobbiamo alla nostra gente. Continuiamo a coltivare battaglie comuni, perché siamo più forti”.

TESSERAMENTO 2025 – In chiusura di Assemblea, la segretaria annuncia l’apertura del tesseramento 2025 per il 15 gennaio, mostrando la nuova tessera, la tessera di questa nuova Unità. “Siamo un grande partito popolare, mettiamoci al lavoro per costruire con la società un’alternativa a questo governo, ci siamo. Torneremo al governo del Paese”.