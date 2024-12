FORZA ITALIA RAGGIUNGE QUOTA 150.000 ISCRITTI PER L’ANNO 2024, L’ANNUNCIO DI ANTONIO TAJANI

150.000 iscritti, per l’anno 2024, per Forza Italia in tutto il paese. Un risultato molto importante per il partito degli Azzurri che, proprio ieri, a Roma, ha celebrato la riunione del Consiglio Nazionale. Ad annunciare il raggiungimento della quota 150mila nelle tessere staccate per l’anno che sta per chiudersi è il Coordinatore Nazionale del partito Antonio Tajani.

“Un risultato straordinario” scrive Tajani, ” che parla di passione, partecipazione e radicamento sul territorio. Grazie a tutti, dal primo all’ultimo dei militanti. Siamo una comunità unita che crede nei valori liberali e lavora per un’Italia più forte. Forza Italia c’è!”