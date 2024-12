IL VICE MINISTRO SISTO ALLA CORTE COSTITUZIONALE, MICHELE EMILIANO CANDIDATO NEL SUO COLLEGIO

Un accordo tra Centro Destra e Pd per dare il via libera all’elezione del Giudice della Corte Costituzionale ? A quanto riportato, oggi, dal quotidiano IL TEMPO, l’accordo sarebbe stato raggiunto sul nome dell’attuale Vice Ministro Paolo Sisto, esponente di Forza Italia, eletto al Senato nel Collegio Senatoriale di Martina Franca in Puglia. Ed il Pd ? La contropartita sarebbe la candidatura di Michele Emiliano nel Collegio Senatoriale, lasciato libero dallo stesso Sisto, con una sorta di patto di desistenza tra Centro Destra e Partito Democratico per consentire all’attuale Presidente della Regione Puglia di entrare a Palazzo Madama, lasciando via libera, per le Regionali 2025, all’ex Sindaco di Bari Antonio Decaro, oggi europarlamentare del Partito Democratico.

