ELLY SCHLEIN BATTE VINCENZO DE LUCA SUL TEMPO: INCONTRO A POMIGLIANO CON I LAVORATORI STELLANTIS

Elly Schlein ha battuto, sul tempo, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: ieri pomeriggio la Segretaria del Pd è stata a Pomigliano, per incontrare i dipendenti dell’indotto Stellantis, coinvolti dalla crisi dell’azienda e, in alcuni casi, raggiunti già da una lettera di licenziamento. Prima dell’incontro, programmato in Regione Campania per i prossimi giorni, Elly Schlein ha voluto incontrare, insieme al parlamentare Marco Sarracino, i lavoratori di Pomigliano.

“Nella giornata di ieri” scrive Marco Sarracino ” siamo riusciti ad ottenere l’anticipo dellla convocazione del tavolo di Trasnova al 10 dicembre e la partecipazione di Stellantis. Sosteniamo la richiesta dei sindacati affinché anche il Ministro Urso partecipi all’incontro. Occorre un piano di rilancio, non le dismissioni e i licenziamenti! Ecco perché anche stamane siamo stati ai cancelli di Pomigliano D’Arco!”